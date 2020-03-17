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17 марта, 2020
 
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Даша Малахова случайно отправила свое интимное фото стоматологу

Украинская актриса Даша Малахова призналась, что обнаружила ошибку только спустя пять часов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Актриса надеется, что ее интимное фото повеселило сотрудников стоматологии
Актриса надеется, что ее интимное фото повеселило сотрудников стоматологии
Фото: Dasha Malakhova / Facebook

Украинская актриса, основательница частной общеобразовательной школы Сlaris Verbis Даша Малахова на своей странице в Facebook призналась, что случайно отправила интимное фото, предназначенное для мужа, администратору из стоматологической клиники.

"В душе сфотографировала себя для любимого, сделала красивый фильтр, но отправила не ему, а в центр стоматологии, куда писала, что отменяю визит из-за карантина", – написала Малахова.

Ошибку актриса заметила спустя пять часов после отправки фотографии. 

"Думаю, все поржали", – предположила она. 

https://www.facebook.com/dasha.malakhova/posts/10157217823291538

В 2016 году Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима, с которым познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. В интервью изданию Viva актриса призналась, что романтические отношения с Сулимом развивались одновременно с оформлением развода с ее первым мужем Чабой Бакошем, в браке с которым она родила двоих сыновей – Матяша и Оливера. 

Теги: прикол, Даша Малахова
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