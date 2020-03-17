Даша Малахова случайно отправила свое интимное фото стоматологу

Украинская актриса Даша Малахова призналась, что обнаружила ошибку только спустя пять часов.

Украинская актриса, основательница частной общеобразовательной школы Сlaris Verbis Даша Малахова на своей странице в Facebook призналась, что случайно отправила интимное фото, предназначенное для мужа, администратору из стоматологической клиники.

"В душе сфотографировала себя для любимого, сделала красивый фильтр, но отправила не ему, а в центр стоматологии, куда писала, что отменяю визит из-за карантина", – написала Малахова.

Ошибку актриса заметила спустя пять часов после отправки фотографии.

"Думаю, все поржали", – предположила она.

В 2016 году Малахова вышла замуж за мастера спорта по тяжелой атлетике Сергея Сулима, с которым познакомилась 3 марта 2015 года в фитнес-зале. В интервью изданию Viva актриса призналась, что романтические отношения с Сулимом развивались одновременно с оформлением развода с ее первым мужем Чабой Бакошем, в браке с которым она родила двоих сыновей – Матяша и Оливера.