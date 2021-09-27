День учителя: особенности и традиции праздника

Так как День учителя в Украине приходится на выходной день, его принято отмечать в пятницу – как правило, педагогов поздравляют не только их нынешние ученики, но и бывшие.
В школах накануне праздника обычно проводится день самоуправления, когда старшеклассники берут на себя роль учителей, проводят уроки и самостоятельно следят за дисциплиной в учебном заведении.
Также в последний рабочий день перед Днем учителя лучшие сотрудники сферы образования получают награды и грамоты – в минувшем году более 100 педагогов были отмечены на государственном уровне.