День учителя: особенности и традиции праздника

День учителя в Украине выпадает на выходной день, поэтому его принято отмечать в пятницу Фото: depositphotos.com

Так как День учителя в Украине приходится на выходной день, его принято отмечать в пятницу – как правило, педагогов поздравляют не только их нынешние ученики, но и бывшие.

В школах накануне праздника обычно проводится день самоуправления, когда старшеклассники берут на себя роль учителей, проводят уроки и самостоятельно следят за дисциплиной в учебном заведении.

depositphotos_395261310_xl-2015

Также в последний рабочий день перед Днем учителя лучшие сотрудники сферы образования получают награды и грамоты – в минувшем году более 100 педагогов были отмечены на государственном уровне.