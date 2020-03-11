Деван стала мамой во второй раз

39-летняя американская актриса Джанна Деван поделилась в Instagram снимками с новорожденным сыном.
"Наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами. Добро пожаловать в мир, маленький ангел! Каллум Майкл Бунтарь Кази", – написала она и отметила, что ребенок родился 6 марта.
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And just like that, our hearts exploded into all of eternity and beyond * Welcome to the world you little angel! * Callum Michael Rebel Kazee 3/6/20
Отец ребенка – 44-летний актер Стив Кази. Пара обручилась в феврале, после того как Девон завершила бракоразводный процесс с Ченнингом Татум. От первого брака у нее есть дочь Эверли.