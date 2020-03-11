Деван стала мамой во второй раз

Американская актриса Джанна Деван родила сына.

Деван: Наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами Фото: jennadewan / Instagram

39-летняя американская актриса Джанна Деван поделилась в Instagram снимками с новорожденным сыном.

"Наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами. Добро пожаловать в мир, маленький ангел! Каллум Майкл Бунтарь Кази", – написала она и отметила, что ребенок родился 6 марта.

Отец ребенка – 44-летний актер Стив Кази. Пара обручилась в феврале, после того как Девон завершила бракоразводный процесс с Ченнингом Татум. От первого брака у нее есть дочь Эверли.