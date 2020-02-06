Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
06 февраля, 2020
 
Новости

Devil's Hand. Коцен выпустил клип. Видео

Американский гитарист-виртуроз Ричи Коцен, участник группы The Winery Dogs, бывший участник Poison и Mr. Big презентовал на своем YouTube-канале клип на трек Devil's Hand. По сюжету ролика он приезжает на берег океана с гитарой и одной сумкой. Оставшись в одиночестве, он предается воспоминаниям о романтической встрече с девушкой. В финале клипа показано также концертное выступление Коцена.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В финале ролика показано концертное выступление Коцена
В финале ролика показано концертное выступление Коцена
Фото: Richie Kotzen / Facebook

видео

Видео: RichieKotzenOfficial / YouTube
Теги: видео, клип, Ричи Коцен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
Анна ШЕСТАК
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Записки бывшего подполковника КГБ: Французская "фирма" Андропова и Питовранова
Владимир ПОПОВ
 
 
АНОНС
Борис Тодуров: Мы сделали все, что возможно. Теперь ваша задача принять закон о трансплантации
ОБЩЕСТВО, ОБРАЗ ЖИЗНИ
Кардиохирург Тодуров – депутатам: Примите закон о трансплантации, чтобы спасти жизни украинцам
20 октября, 2016 20.10
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS