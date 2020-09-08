"Девочка с картинки". Егор Крид выпустил клип о хакерше и показал, как проходили съемки. Видео
Российский певец Егор Крид на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Девочка с картинки", а также бэкстейдж-видео со съемок. Главную женскую роль исполнила блогер Валя Карнавал. Она воплотила роль хакерши, которая работает в паре с Кридом. Вместе они переманивают финансы у представителей криминального мира. Однажды, общаясь с очередной жертвой, героиня Карнавал сама оказывается в опасности. Крид выручает напарницу. Композиция "Девочка с картинки" вошла в альбом певца "58", вышедший 10 апреля 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.