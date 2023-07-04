"Девушка твоей мечты". 23-летняя звезда "Русалочки" Бейли похвасталась фигурой в белом купальнике. Фото

"Девушка твоей мечты", – подписала снимки знаменитость.

"Тебе не нужен купальник – ты русалка", – отреагировали поклонники.

"Вы потрясающая", – восхитились в сети.

Контекст:

Бейли прославилась после премьеры американского фильма "Русалочка", который является ремейком одноименного анимационного фильма от студии Disney 1989 года, снятого по мотивам сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена.

Как отмечает Variety, когда было объявлено, что роль Ариэль сыграет темнокожая актриса, пользователи в Twitter были возмущены и запустили в сети хештег #NotMyAriel.