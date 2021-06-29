"Девять лет любви". Лара Фабиан показала мужа-иллюзиониста

Лара Фабиан познакомилась с мужем в 2012 году Фото: larafabianofficial / Instagram

"Восемь лет брака, девять лет любви. Мы приближаемся к десятилетию", – подписала она снимки

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