"Девять лет любви". Лара Фабиан показала мужа-иллюзиониста

"Восемь лет брака, девять лет любви. Мы приближаемся к десятилетию", – подписала она снимки
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Лара Фабиан получила всемирную известность после участия в международном песенном конкурсе "Евровидение 1988" – она представляла Люксембург с песней Croire и заняла четвертое место.
С Ди Джорджио артистка познакомилась в 2012 году во время репетиций мюзикла "Казанова". От предыдущих отношений с французским режиссером Жераром Пулличино у Лары Фабиан есть дочь Лу (2007).