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29 мая, 2020
 
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Dialektyka. Участница "Женского квартала" Адамчук под именем Mora выпустила трек. Аудио

Украинская певица и участница "Женского квартала" Марта Адамчук (Mora) на своем YouTube-канале презентовала трек Dialektyka. Композиция вышла в день рождения исполнительницы, 29 мая. "Сегодня, в мой день рождения, появляется на свет и новая песня. В ней как раз передается суть того, что нам очень часто все дается непросто, но в этом и проявляется настоящая любовь – наша и наших близких. В непростых условиях мы сближаемся, лучше понимаем друг друга, а в результате радость становится общей!" – написала в Instagram Адамчук. Она подчеркнула, что сложные времена объединяют людей. "В это время, когда наш народ и народы многих стран переживают пандемию коронавируса, одна проблема объединяет нас общим переживанием. Пусть мы говорим на разных языках, пусть мы сегодня друзья и враги... Хочется верить, что любовь победит коронавриус, и не только", – завершила она. Слова песни написала Светлана Калюжная, музыку – Роман Дуда.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Адамчук: В непростых условиях мы сближаемся, лучше понимаем друг друга, а в результате радость становится общей!
Адамчук: В непростых условиях мы сближаемся, лучше понимаем друг друга, а в результате радость становится общей!
Фото: marta_adamchuk / Instagram

видео

Аудио: Marta Adamchuk / YouTube
Теги: аудио, Роман Дуда, песня, Марта Адамчук, трек
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