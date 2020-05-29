Dialektyka. Участница "Женского квартала" Адамчук под именем Mora выпустила трек. Аудио
Украинская певица и участница "Женского квартала" Марта Адамчук (Mora) на своем YouTube-канале презентовала трек Dialektyka. Композиция вышла в день рождения исполнительницы, 29 мая. "Сегодня, в мой день рождения, появляется на свет и новая песня. В ней как раз передается суть того, что нам очень часто все дается непросто, но в этом и проявляется настоящая любовь – наша и наших близких. В непростых условиях мы сближаемся, лучше понимаем друг друга, а в результате радость становится общей!" – написала в Instagram Адамчук. Она подчеркнула, что сложные времена объединяют людей. "В это время, когда наш народ и народы многих стран переживают пандемию коронавируса, одна проблема объединяет нас общим переживанием. Пусть мы говорим на разных языках, пусть мы сегодня друзья и враги... Хочется верить, что любовь победит коронавриус, и не только", – завершила она. Слова песни написала Светлана Калюжная, музыку – Роман Дуда.
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