Бульвар Шоубиз
 
26 декабря, 2022
 
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Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон

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Green Grey: Я хочу помочь Украине и побратимам из батальона "Мрія"
Green Grey: Я хочу помочь Украине и побратимам из батальона "Мрія"
Фото: андрей яценко / Facebook

Сооснователь и участник украинской группы Green Grey Diezel (Андрей Яценко), который защищает Украину, по случаю своего дня рождения выставил на аукцион в поддержку своего батальона принадлежащую ему киевскую квартиру, награды и личные вещи.

Инициативу артиста 26 декабря поддержали в сети его коллеги. В частности, об этом в Facebook рассказала украинская певица Ирина Билык.

"Я хочу помочь Украине и побратимам из батальона "Мрія". Я создаю коллекцию NFT под названием "Эмигрант" и продам все самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на потребности моего батальона. Каждый солдат сейчас сражается за нашу с вами свободу и помощь им очень нужна. В этой коллекция моя квартира в Киеве, исключительные авторские права на песню "Эмигрант", статуэтка MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя" и другие артефакты из моей жизни рок-музыканта", – говорится на странице артиста в Facebook. Он отметил, что покупатель получит "реальные вещи, а не цифровые копии". 

"Выигравшему аукцион они достанутся навсегда", – добавил певец.
Приобрести лоты можно на платформе Open Sea. Аукцион стартовал 26 декабря.
ВИДЕО
Видео: GreenGreyOfficial / YouTube
Контекст:

Андрей Яценко родился в 1969 году в Киеве. Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года. 

15 апреля Яценко сообщил, что подписал контракт с одним из украинских батальонов.

Второй участник группы, 51-летний Дмитрий Муравицкий (Мурик) не сообщал о том, что присоединился к силам обороны, но на своей странице в Instagram с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины.

Теги: помощь, Ирина Билык, Green Grey, певец, NFT
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