  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон

Инициативу артиста 26 декабря поддержали в сети его коллеги. В частности, об этом в Facebook рассказала украинская певица Ирина Билык.

"Выигравшему аукцион они достанутся навсегда", – добавил певец.

ВИДЕО

Контекст:

Андрей Яценко родился в 1969 году в Киеве. Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года.

15 апреля Яценко сообщил, что подписал контракт с одним из украинских батальонов.

Второй участник группы, 51-летний Дмитрий Муравицкий (Мурик) не сообщал о том, что присоединился к силам обороны, но на своей странице в Instagram с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины.