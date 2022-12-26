  Diezel из Green Grey выставил на аукцион квартиру в Киеве и другие ценные вещи, чтобы поддержать свой батальон

Инициативу артиста 26 декабря поддержали в сети его коллеги. В частности, об этом в Facebook рассказала украинская певица Ирина Билык.
"Я хочу помочь Украине и побратимам из батальона "Мрія". Я
создаю коллекцию NFT под названием "Эмигрант" и продам все самое ценное из своей жизни, чтобы собрать сумму на потребности моего батальона. Каждый солдат сейчас сражается за нашу с вами свободу и помощь им очень нужна. В этой коллекция моя квартира в Киеве, исключительные авторские права на песню "Эмигрант", статуэтка MTV Europe Music Awards за "Лучшего украинского исполнителя" и другие артефакты из моей жизни рок-музыканта", – говорится
на странице артиста в Facebook. Он отметил
, что покупатель получит "реальные вещи, а не цифровые копии".
"Выигравшему аукцион они достанутся навсегда", – добавил певец.
Приобрести
лоты можно на платформе Open Sea
. Аукцион стартовал 26 декабря.
ВИДЕО
Видео: GreenGreyOfficial / YouTube
Контекст:
Андрей Яценко родился в 1969 году в Киеве. Рок-группа Green Grey была основана весной 1993 года.
15 апреля Яценко сообщил, что подписал контракт с одним из украинских батальонов.
Второй участник группы, 51-летний Дмитрий Муравицкий (Мурик) не сообщал о том, что присоединился к силам обороны, но на своей странице в Instagram с первых дней войны осудил российскую агрессию против Украины.