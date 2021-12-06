"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену

На снимке 51-летний музыкант обнимает 58-летнюю жену и 21-летнюю дочь. "Семейное фото в интерьере "Экспо 2020", где я имел честь вчера выступать", – подписал фото Маликов.

Его пост набрал больше 19 тыс. лайков.

"Это, конечно, немного личное, но все же! Ваша дочка – от природы очень красивая девушка. Зачем же она себе губы накачала? Это же прямо видно", – прокомментировала снимок koiri_888.

"Димон, прекращай… Ты уже выглядишь моложе дочери без всяких косметических уколов…" – считает corsicanez.

"Маликовы, какие же вы красивые", – написала kudaeva116.

View this post on Instagram A post shared by Дмитрии * Маликов (@dmitriy_malikov)