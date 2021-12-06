"Димон, прекращай, выглядишь моложе дочери". 51-летний Маликов показал 21-летнюю дочь и 58-летнюю жену

На снимке 51-летний музыкант обнимает 58-летнюю жену и 21-летнюю дочь. "Семейное фото в интерьере "Экспо 2020", где я имел честь вчера выступать", – подписал фото Маликов.
Его пост набрал больше 19 тыс. лайков.
"Это, конечно, немного личное, но все же! Ваша дочка – от природы очень красивая девушка. Зачем же она себе губы накачала? Это же прямо видно", – прокомментировала снимок koiri_888.
"Димон, прекращай… Ты уже выглядишь моложе дочери без всяких косметических уколов…" – считает corsicanez.
"Маликовы, какие же вы красивые", – написала kudaeva116.
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Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Окончил Московскую государственную консерваторию по классу фортепиано. Он стал популярным в конце 1980-х, исполнив песни "Лунный сон" и "Ты моей никогда не будешь". В дискографии артиста 18 альбомов.
С 1992 года Маликов живет с Еленой Изаксон. Пара оформила отношения в 2000 году, когда у них родилась дочь Стефания. В 2018 году в семье появился сын Марк.