"Дивный новый мир". Вышел трейлер сериала по роману Хаксли. Видео
На YouTube-канале JoBlo TV Show Trailers разместили трейлер сериала "Дивный новый мир". Проект состоит из девяти серий. В основе – фантастический антиутопический сатирический роман английского писателя Олдоса Хаксли "О дивный новый мир", опубликованный впервые в 1932 году. В название вынесена строка из трагикомедии Уильяма Шекспира "Буря". "О чудо! Какое множество прекрасных лиц! Как род людской красив! И как хорош тот новый мир, где есть такие люди!" – говорится в произведении Шекспира. Действие сериала "Дивный новый мир" происходит в Лондоне будущего. В обществе потребление возведено в культ, а аналогом бога выступает предприниматель Генри Форд. По сюжету человечество разбито на касты, а составляющей пищи становится синтетический наркотик сома. Двое жителей Лондона оказываются за пределами города и попадают в центр кровавого восстания. Режиссеры сериала – Оуэн Харрис, Иифе Макардл, Андрий Парекх, Крэйг Зиск, Эллен Курас. Роли исполнии Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд, Нина Сосанья, Кайли Банбери. Релиз сериала запланирован на 15 июля 2020 года.
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