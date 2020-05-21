"Добро пожаловать в Чечню". Опубликован трейлер фильма о притеснении гомосексуалов в Чечне. Видео
Американский телеканал HBO на своем YouTube-аакаунте представил трейлер документального фильма "Добро пожаловать в Чечню". Лента поднимает проблему преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Главными героям ленты стали гомосексуалы, которые пытаются уехать из кавказской республики, а также сотрудник "Российской ЛГБТ-сети" Давид Истеев и директор Московского комьюнити-центра для ЛГБТ-инициатив Ольга Баранова. Они помогают пострадавшим от притеснений выехать за пределы Чечни. Режиссер фильма – Дэвид Франс, сопродюсер – Аскольд Куров. Премьера ленты на HBO запланирована на 30 июня.
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