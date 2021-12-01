Дочь Деппа и Паради сходила на свидание в облегающей блузе без бюстгальтера

Лили-Роуз Депп попала в объектив камер папарацци на улицах Лос-Анджелеса Фото: lilyrose_depp / Instagram

В публикации отмечается, что пара была замечена в воскресенье, 28 ноября, на улицах Лос-Анджелеса. Образ модели был дополнен фиолетовой мини-юбкой, сумкой Chanel, солнцезащитными очками, лоферами с носками и двумя заплетенными косичками.

30 ноября фото были опубликованы на фан-странице Лили-Роуз Мелоди в Instagram.

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