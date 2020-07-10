Дочь Кричевского получила диплом стоматолога

22-летняя дочь украинского певца Гарика Кричевского Виктория Кричевская, получив диплом врача-стоматолога, стала представителем четвертого поколения медиков в семье.

Кричевский: А как же музыка? А музыку никто не отменял! Фото:garikkrichevskyi / Inatagram

22-летняя дочь украинского певца Гарика Кричевского Виктория Кричевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в первый день работы по специальности – накануне она получила диплом врача-стоматолога.

"Вот и первое профессиональное фото. Хочу оставить его здесь, чтобы через лет пять вновь посмотреть и вспомнить об этом прекрасном моменте – первых шагах в освоении профессии", – написала она.

Кричевский на своей странице в Instagram подчеркнул, что его дочь, получив диплом, стала представителем четвертого поколения медиков в их семье.

"Вика принесла диплом врача-стоматолога! Стартует четвертое поколения врачей в нашей семье. А как же музыка? А музыку никто не отменял!" – написал певец.

Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. Отец музыканта Эдуард Кричевский работал стоматологом, а мать Юлия Кричевская – педиатром.

До поступления во Львовский медицинский институт Гарик Кричевский работал санитаром в психиатрической больнице. После окончания института в течение двух лет будущий артист проработал врачом-рентгенологом.

С 1995 года Кричевский начал гастролировать, исполняя авторские песни.

Певец женат. В браке с Анжелой Кричевской у супругов родились дочь Виктория (1997) и сын Даниэль (2004).