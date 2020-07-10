Дочь Кричевского получила диплом стоматолога

22-летняя дочь украинского певца Гарика Кричевского Виктория Кричевская на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в первый день работы по специальности – накануне она получила диплом врача-стоматолога.
"Вот и первое профессиональное фото. Хочу оставить его здесь, чтобы через лет пять вновь посмотреть и вспомнить об этом прекрасном моменте – первых шагах в освоении профессии", – написала она.
Кричевский на своей странице в Instagram подчеркнул, что его дочь, получив диплом, стала представителем четвертого поколения медиков в их семье.
"Вика принесла диплом врача-стоматолога! Стартует четвертое поколения врачей в нашей семье. А как же музыка? А музыку никто не отменял!" – написал певец.
Гарик Кричевский родился в 1963 году во Львове в семье врачей. Отец музыканта Эдуард Кричевский работал стоматологом, а мать Юлия Кричевская – педиатром.
До поступления во Львовский медицинский институт Гарик Кричевский работал санитаром в психиатрической больнице. После окончания института в течение двух лет будущий артист проработал врачом-рентгенологом.
С 1995 года Кричевский начал гастролировать, исполняя авторские песни.
Певец женат. В браке с Анжелой Кричевской у супругов родились дочь Виктория (1997) и сын Даниэль (2004).