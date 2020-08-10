Дочь Шварценеггера родила первенца

Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера 30-летняя Кэтрин и ее муж, 41-летний актер Крис Прэтт стали родителями.

Старшая дочь американского актера Арнольда Шварценеггера 30-летняя Кэтрин стала мамой – спустя год после регистрации брака с американским актером Крисом Прэттом она родила первенца. О пополнении в семье дочери Шварценеггера заявило издание Entertainment Tonight со ссылкой на брата Кэтрин – 26-летнего Патрика Шварценеггера.

Сообщается, что репортеры издания встретили его в одном из магазинов Санта-Барбары со свертком розового цвета для новорожденных. Сын Шварценеггера не сообщил, когда именно ребенок появился на свет, но принял поздравления от репортеров, подняв в ответ большой палец руки.

Кэтрин Шварценеггер вышла замуж за актера Криса Прэтта в июнге 2019 года после двух лет отношений. Ранее Прэтт был женат на актрисе Анне Фэрис. У них есть сын Джек (2012). Пара рассталась в 2017 году.