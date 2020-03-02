Дочь Спилберга, заявившая о карьере порноактрисы, арестована по обвинению в домашнем насилии

Приемная дочь американского режиссера Стивена Спилберга Микаэла Спилберг, анонсировавшая старт карьеры в порноиндустрии, провела 12 часов под арестом.

Микаэлу (на фото – крайняя слева) Стивен Спилберг и его жена Кейт Кепшоу удочерили в 1996 году Фото: ЕРА

Приемная дочь американского режиссера Стивена Спилберга Микаэла Спилберг была арестована 29 февраля в 6.30 утра властями города Нэшвилл (штат Теннесси) по обвинению в домашнем насилии, сообщает Daily news.

Спустя 12 часов дочь Спилберга была отпущена под залог в размере $1 тыс.

47-летний бойфренд начинающей порноактрисы Чак Панков в интервью Fox News заявил, что случившееся является "недоразумением". "Никто не пострадал", – признался он, не вдаваясь в подробности инцидента.

В феврале 2020 года Микаэлла Спилберг заявила в эксклюзивном интервью таблоиду The Sun о начале сольной карьеры порноактрисы. По словам приемной дочери американского режиссера Стивена Спилберга, родители одобрили ее выбор.

Американский режиссер Стивен Спилберг является отцом семерых детей, трое из которых приемные. Микаэлу Спилберг удочерил сразу после ее рождения в 1996 году.