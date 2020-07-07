"Доведет язык вновь до Киева, где любовь цвета неба синего". Премьера песни Малежика об украинской столице. Аудио

Известный российский композитор и исполнитель Вячеслав Малежик посвятил свою новую песню Киеву. Название композиции – "Город первой любви моей", сообщил музыкант изданию "ГОРДОН".
Автор слов – поэт Григорий Макаров.
В тексте есть такие строки:
Я по старым пройду твоим улочкам,
Город первой любви моей.
Моя память разлита по рюмочкам
Вдоль дороги минувших дней.
Доведет язык вновь до Киева,
Где любовь цвета неба синего,
Там, где губы твои коханые,
Там, где думы мои окаянные.
"ГОРДОН" эксклюзивно представляет первое исполнение песни автором Вячеславом Малежиком.