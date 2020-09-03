Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео
Номинанты музыкальной премии "Грэмми", французская группа Telepopmusik на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Dreams. Он был записан вместе с американским дуэтом Young & Sick. В ролике показаны архивные кадры, снятые в Припяти. В подборку вошло видео, снятое до взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, во время трагедии и через время после нее. "От пропагандистской мечты до взрыва Чернобыльской АЭС и до сегодняшней пустоты города Припять", – говорится в описании клипа. Песня Dreams вошла в одноименный альбом Telepopmusik.
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