Бульвар Шоубиз
 
03 сентября, 2020
 
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Dreams. Французы Telepopmusik в клипе показали архивные кадры Припяти. Видео

Номинанты музыкальной премии "Грэмми", французская группа Telepopmusik на своем YouTube-канале презентовала клип на трек Dreams. Он был записан вместе с американским дуэтом Young & Sick. В ролике показаны архивные кадры, снятые в Припяти. В подборку вошло видео, снятое до взрыва на Чернобыльской атомной электростанции, во время трагедии и через время после нее. "От пропагандистской мечты до взрыва Чернобыльской АЭС и до сегодняшней пустоты города Припять", – говорится в описании клипа. Песня Dreams вошла в одноименный альбом Telepopmusik.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролик вошли документальные архивные кадры
В ролик вошли документальные архивные кадры
Скриншот: Telepopmusik / YouTube

Видео и песня Dreams являются частью международного арт-проекта Artefact "Звуки Чернобыля".
видео

Видео: Telepopmusik / YouTube
Теги: музыка, Припять, АЭС, видео, клип, Чернобыль, архив, песня, альбом, ролик, Telepopmusik, Young & Sick
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