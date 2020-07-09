"Друга Ріка" обнародовала акустическую версию альбома "Піраміда". Видео
Украинская группа "Друга Ріка" на своем YouTube-канале обнародовала видео своего концерта. "Рождение новой акустической версии альбома "Піраміда", который был сыгран вживую в сопровождении музыкантов из Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНА)", – говорится в описании видео. Запись была сделана в начале 2020 года. "Мы устроили небольшой перформанс – собрали около 30 зрителей и открыли для них двери собственной "мастерской звуков". Посетители действа стали свидетелями рождения новой акустической версии альбома "Піраміда", в который вошли уже знакомые хиты группы "Друга Ріка", которые были сыграны вживую", – рассказали музыканты в Facebook.
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