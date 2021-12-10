Дрю Бэрримор показала, какой маникюр сделал ей бойфренд Меган Фокс

"Machine Gun Kelly накрасил мне ногти на моем шоу и дал мне одно из самых невероятных интервью. Он такой уникальный и особенный. Не могу дождаться момента, когда вы тоже это увидите", – подписала она публикацию.
"Отлично смотрится", – написала blevinsjaney.
"Свежий маникюр выглядит хорошо", – отметил courtney.grace.
"Идеально", – прокомментировал alexralley39.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Дрю Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в Калифорнии. Известность ей принесла роль в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).
В сентябре 2020 года актриса начала вести собственное ток-шоу, в проморолике к которому взяла интервью у самой себя в возрасте 7 лет.
В декабре 2021 года Machine Gun Kelly запустил бренд гендерно-нейтральных лаков для ногтей UN/DN LAQR.