Дрю Бэрримор показала, какой маникюр сделал ей бойфренд Меган Фокс

"Machine Gun Kelly накрасил мне ногти на моем шоу и дал мне одно из самых невероятных интервью. Он такой уникальный и особенный. Не могу дождаться момента, когда вы тоже это увидите", – подписала она публикацию.

"Отлично смотрится", – написала blevinsjaney.

"Свежий маникюр выглядит хорошо", – отметил courtney.grace.

"Идеально", – прокомментировал alexralley39.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Дрю Бэрримор родилась 22 февраля 1975 года в Калифорнии. Известность ей принесла роль в фильме Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982).

В сентябре 2020 года актриса начала вести собственное ток-шоу, в проморолике к которому взяла интервью у самой себя в возрасте 7 лет.

В декабре 2021 года Machine Gun Kelly запустил бренд гендерно-нейтральных лаков для ногтей UN/DN LAQR.