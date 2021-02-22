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22 февраля, 2021
 
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Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования

Французский электронный дуэт Daft Punk выпустил прощальное видео.

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Участники Daft Punk не показывали свои лица во время выступлений, появляясь на концертах в образе роботов
Участники Daft Punk не показывали свои лица во время выступлений, появляясь на концертах в образе роботов
Фото: ЕРА

Французский электронный дуэт Daft Punk завершил свое существование. Об этом 22 февраля сообщил американский журнал Pitchfork со ссылкой на заявление агента коллектива Кэтрин Фрейзер. 

Причины распада группы не называются. По случаю завершения многолетнего проекта музыканты на своем канале в YouTube презентовали ролик под названием Epilogue, в одном из эпизодов которого появляется надпись "1993 – 2021". 

ВИДЕО
Видео: Daft Punk / YouTube

Издание Varirty не исключает, что прекращение деятельности дуэта может быть началом сольной карьеры каждого из его участников или началом нового проекта.

Дуэт Daft Punk был основан в 1993 году в Париже Томом Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. С 2001 года участники дуэта во время выступлений появлялись на сцене в образе роботов, скрывая лица за шлемами.

Коллектив известен хитами One More Time и Harder, Better, Faster, Stronger. 

За время существования дуэта музыканты выпустили четыре студийных альбома и получили семь статуэток премии "Грэмми".

Теги: музыка, Франция, певец
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