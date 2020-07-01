"Душа". Опубликован анонс мультфильма о жизни после смерти. Видео
На канале американской киностудии Pixar в YouTube разместили трейлер мультфильма "Душа". Главный герой анимационной картины – преподаватель музыки, который мечтает о карьере джазмена. Вследствие несчастного случая музыкант умирает. Его душа попадает в тонкий мир, в котором должна переродиться, перед тем как будет отдана новорожденному ребенку. Главного героя озвучил актер Джейми Фокс. Мировая премьера состоится в ноябре 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.