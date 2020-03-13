"Душа". Вышел трейлер мультфильма о душе после смерти. Видео
На канале Movieclips Trailers в YouTube разместили трейлер мультфильма "Душа". Главный герой анимационной ленты – преподаватель музыки, который мечтает прославиться как джазмен. Вследствие несчастного случая музыкант умирает. Его душа попадает в тонкий мир, в котором должна переродиться, перед тем как будет отдана новорожденному ребенку. Главного героя озвучил актер Джейми Фокс. Мировая премьера мультфильма назначена на 19 июня 2020 года.
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