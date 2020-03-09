"Двоє". Барских выпустил клип. Видео

Украинский певец Макс Барских на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Двоє". Клип вышел 8 марта, в Международный женский день и в День рождения Барских. "Всех девочек, девушек, мам и бабушек поздравляю с этим теплым праздником весны! Спасибо за вашу любовь и нежность. Сегодня, в честь своего 30-летия, я решил сделать для вас музыкальный подарок и выпустить в мир невероятно чувственную композицию "Двоє" на украинском языке. Растворяйтесь в любви и наслаждайтесь нашим mood-видео на YouTube", – написал певец в Instagram.
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