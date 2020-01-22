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22 января, 2020
 
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Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию

Американская певица Джессика Симпсон в автобиографической книге рассказала, что убивала себя алкоголем и таблетками, пытаясь забыть детскую травму.

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В браке с американским футболистом Эриком Джонсоном Симпсон родила троих детей
В браке с американским футболистом Эриком Джонсоном Симпсон родила троих детей
Фото: jessicasimpson / Instagram

40-летняя американская певица, актриса, дизайнер и телеведущая Джессика Симпсон в шесть лет подверглась сексуальному насилию со стороны дочери друга семьи. Об этом она призналась в автобиографической книге Open Book, сообщил 22 января журнал  People. Отрывки из книги будут опубликованы в февральском номере издания. 

"Абьюз начался, когда мне было шесть лет и я делила кровать с дочерью друга семьи", – говорится в книге. Певица призналась, что "хотя была жертвой, во всем винила себя". Только спустя шесть лет она решилась рассказать о происходящем родителям.  

"Больше мы никогда не останавливались в доме друзей моих родителей, но мы никогда и не обсуждали то, что я сказала", – цитирует издание отрывок из книги Симпсон. 

Актриса рассказала, что долгие годы "убивала себя алкоголем и таблетками", пытаясь забыть о детской травме. Начать новую жизнь без алкоголя и антидепрессантов она смогла лишь три года назад. 

Джессика Симпсон шесть лет замужем за экс-футболистом Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – семилетнюю Максвелл, шестилетнего Эйса и 10-месячную Берди. Это второй брак американской звезды.

Теги: США, Джессика Симпсон, насилие, певица
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