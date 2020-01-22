Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию

Американская певица Джессика Симпсон в автобиографической книге рассказала, что убивала себя алкоголем и таблетками, пытаясь забыть детскую травму.

40-летняя американская певица, актриса, дизайнер и телеведущая Джессика Симпсон в шесть лет подверглась сексуальному насилию со стороны дочери друга семьи. Об этом она призналась в автобиографической книге Open Book, сообщил 22 января журнал People. Отрывки из книги будут опубликованы в февральском номере издания.

"Абьюз начался, когда мне было шесть лет и я делила кровать с дочерью друга семьи", – говорится в книге. Певица призналась, что "хотя была жертвой, во всем винила себя". Только спустя шесть лет она решилась рассказать о происходящем родителям.

"Больше мы никогда не останавливались в доме друзей моих родителей, но мы никогда и не обсуждали то, что я сказала", – цитирует издание отрывок из книги Симпсон.

Актриса рассказала, что долгие годы "убивала себя алкоголем и таблетками", пытаясь забыть о детской травме. Начать новую жизнь без алкоголя и антидепрессантов она смогла лишь три года назад.

Джессика Симпсон шесть лет замужем за экс-футболистом Эриком Джонсоном, с которым воспитывает троих детей – семилетнюю Максвелл, шестилетнего Эйса и 10-месячную Берди. Это второй брак американской звезды.