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14 февраля, 2020
 
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Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку

Американский комедийный актер Джим Керри оказался в центре скандала из-за неосторожной шутки в адрес журналистки.

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Шутка Керри смутила журналистку
Шутка Керри смутила журналистку
Фото: ЕРА

58-летний американский комедийный актер Джим Керри во время интервью с журналисткой издания Heat magazine Шарлоттой Лонг заявил, что в его планах на будущее осталась только она. Фрагмент интервью опубликован на YouTube-канале издания. 

Во время интервью с актером Лонг спросила, что входит в список дел, которые актер планирует успеть сделать до конца жизни, учитывая, сколько он уже сделал. 

"Только ты", – ответил Керри. 

"Ничего себе! Я не знаю, что вам на это сказать", – ответила Лонг. 

"Просто знай это", – подытожил Керри. 

ВИДЕО
Видео: heatworld / YouTube Этот фрагмент можно посмотреть на 01:44 минуте интервью

В комментариях к видео многие пользователи утверждают, что актер не должен был это говорить, так как в его фразе содержится сексуальный подтекст. Комментаторы требуют, чтобы Керри извинился перед Лонг. 

По мнению других, скандальная фраза актера означает всего лишь его намерение закончить запись интервью, а Лонг своей реакцией невольно придала выражению актера сексуальный контекст. 

В настоящее время Лонг ограничила доступ к своей личной странице в Twitter, на которой также был опубликован фрагмент интервью с Керри. 

Джим Керри родился в 1962 году в Канаде. Он считается самым высокооплачиваемым актером комедийного жанра в Голливуде. В 2005 году по версии журнала Empire Керри вошел в пятерку актеров, которые сильнее всего раздражают зрителя. В рейтинге самых переоцененных актеров по версии журнала Forbes Керри занял 10-е место.

Теги: секс-скандал, Джим Керри
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