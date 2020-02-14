Джим Керри двусмысленной шуткой смутил журналистку

Американский комедийный актер Джим Керри оказался в центре скандала из-за неосторожной шутки в адрес журналистки.

58-летний американский комедийный актер Джим Керри во время интервью с журналисткой издания Heat magazine Шарлоттой Лонг заявил, что в его планах на будущее осталась только она. Фрагмент интервью опубликован на YouTube-канале издания.

Во время интервью с актером Лонг спросила, что входит в список дел, которые актер планирует успеть сделать до конца жизни, учитывая, сколько он уже сделал.

"Только ты", – ответил Керри.

"Ничего себе! Я не знаю, что вам на это сказать", – ответила Лонг.

"Просто знай это", – подытожил Керри.

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Видео: heatworld / YouTube Этот фрагмент можно посмотреть на 01:44 минуте интервью В комментариях к видео многие пользователи утверждают, что актер не должен был это говорить, так как в его фразе содержится сексуальный подтекст. Комментаторы требуют, чтобы Керри извинился перед Лонг. По мнению других, скандальная фраза актера означает всего лишь его намерение закончить запись интервью, а Лонг своей реакцией невольно придала выражению актера сексуальный контекст. В настоящее время Лонг ограничила доступ к своей личной странице в Twitter, на которой также был опубликован фрагмент интервью с Керри. Джим Керри родился в 1962 году в Канаде. Он считается самым высокооплачиваемым актером комедийного жанра в Голливуде. В 2005 году по версии журнала Empire Керри вошел в пятерку актеров, которые сильнее всего раздражают зрителя. В рейтинге самых переоцененных актеров по версии журнала Forbes Керри занял 10-е место. Twitter Рекомендую Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

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