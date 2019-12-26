"Джон Генри". Вышел трейлер фильма с Лудакрисом и Терри Крюсом. Видео
На канале Movie Trailers Source в YouTube разместили трейлер фильма "Джон Генри". Лента основана на рассказах о фольклорном американском герое Джоне Генри, сразившемся с паровым молотом и погибшем от истощения. Герой фильма, которого зовут так же, бросает свое криминальное прошлое ради мирной жизни в Лос-Анджелесе. Встреча с детьми, бегущими от гангстеров, заставляет его снова окунуться в преступный мир. Главные роли исполнили рэпер Лудакрис и актер Терри Крюс. Премьера картины состоится в 2020 году. Дата релиза пока не названа.
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