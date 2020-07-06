Джулия Робертс показала мужа-кинооператора в годовщину свадьбы

52-летняя американская актриса Джулия Робертс на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своим мужем – 51-летним кинооператором Дэниелом Модером.
Актриса посвятила публикацию 18-летию супружеской жизни. На обнародованном снимке запечатлено, как актриса нежно целует супруга в щеку.
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Робертс и Модер воспитывают троих детей. В 2004 году у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.
Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.