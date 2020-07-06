Джулия Робертс показала мужа-кинооператора в годовщину свадьбы

52-летняя американская актриса Джулия Робертс отмечает 18-ю годовщину семейной жизни с 51-летним кинооператором Дэниелом Модером.

В браке с Модером Робертс родила троих детей Фото: ЕРА

52-летняя американская актриса Джулия Робертс на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена со своим мужем – 51-летним кинооператором Дэниелом Модером.

Актриса посвятила публикацию 18-летию супружеской жизни. На обнародованном снимке запечатлено, как актриса нежно целует супруга в щеку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 18 years #heckyes Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 4 Июл 2020 в 10:24 PDT

Робертс и Модер воспитывают троих детей. В 2004 году у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.

Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.