Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2023
 
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Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас

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Нортон: Это заставляет осознать, каким маленьким кусочком всеобщей истории человечества ты являешься
Нортон: Это заставляет осознать, каким маленьким кусочком всеобщей истории человечества ты являешься
Фото: Edward Norton / Twitter

Американский актер Эдвард Нортон в эфире шоу "В поисках своих корней" (Finding Your Roots) американского канала PBS рассказал, что еще с детства знал о родственных связях своей семьи с индейской принцессой Покахонтас, но считал это легендой. Видео на своей странице в Twitter 2 января разместил ведущий шоу, историк Генри Луис Гейтс – младший.

Ведущий шоу "В поисках своих корней" историк Генри Луис Гейтс сообщил, что Покахонтас – действительно бабушка Нортона в 12-м колене.

"Этому есть прямое документальное подтверждение. В этом нет сомнений", – заявил Гейтс.

Он рассказал, что предки Нортона – колонист Джон Рольф и Покахонтас. Между ними, согласно информации историка, 5 апреля 1614 года в Джеймстауне, штат Вирджиния, был заключен брак. Он добавил, что Покахонтас умерла в марте 1617 года, а Рольф – в марте 1622-го.

"Это заставляет осознать, каким маленьким кусочком всеобщей истории человечества ты являешься", – отреагировал Нортон.

Гейтс также сообщил Нортону, что его предки были рабовладельцами: они держали семь человек. "Это очень неприятно", – заметил Нортон.

Контекст:

Покахонтас – прозвище индейской принцессы, которое переводится как "проказница". Выйдя замуж за колониста Рольфа, она гарантировала мирное сосуществование между индейцами и колонистами. 

Нортон стал известен благодаря ролям в фильмах "Бойцовский клуб", "Фрида", "Иллюзионист", "Эволюция Борна".

Теги: история, актер, шоу, индейцы, Эдвард Нортон
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