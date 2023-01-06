Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас

Ведущий шоу "В поисках своих корней" историк Генри Луис Гейтс сообщил, что Покахонтас – действительно бабушка Нортона в 12-м колене.

"Этому есть прямое документальное подтверждение. В этом нет сомнений", – заявил Гейтс.

Он рассказал, что предки Нортона – колонист Джон Рольф и Покахонтас. Между ними, согласно информации историка, 5 апреля 1614 года в Джеймстауне, штат Вирджиния, был заключен брак. Он добавил, что Покахонтас умерла в марте 1617 года, а Рольф – в марте 1622-го.

"Это заставляет осознать, каким маленьким кусочком всеобщей истории человечества ты являешься", – отреагировал Нортон.

Гейтс также сообщил Нортону, что его предки были рабовладельцами: они держали семь человек. "Это очень неприятно", – заметил Нортон.

Through a direct paper trail leading to Pocahontas and John Rolfes’ 1614 marriage certificate, @EdwardNorton learns that his family lore appears to be true. His 12th great-grandmother is Pocohantas!



Tune in TOMORROW night on @PBS at 8/7c for the Finding Your Roots premiere!! pic.twitter.com/54sTTt2YKY — Henry Louis Gates Jr (@HenryLouisGates) January 2, 2023