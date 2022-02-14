"Его на вертолете перевезли в больницу. Состояние стабильное". Сын звезды "Дизель Шоу" Крутоголова в Италии попал в аварию

"Вынужден сообщить, что Лев попал в аварию во время субботних отборочных гонок на трассе SouthGarda в Италии. Одного из гонщиков развернуло против движения, и Лев не смог избежать контакта, в результате чего перескочил через машину соперника и перевернулся. Дежурная бригада скорой помощи доставила его сначала в ближайшую клинику, а потом на вертолете его перевезли в большую больницу. Его состояние стабильное, температура не повышалась, внешних повреждений нет, но есть ушиб внутренних органов. Двое суток он провел в палате интенсивной терапии. Сейчас его переводят в обычную палату, поэтому я уже могу об этом писать, ибо ранее было не до этого. Больше всего нервов досталось моей жене Кате, которая была и продолжает быть с ним там", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Егор Крутоголов (@dizelmano)