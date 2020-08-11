Экс-супруги Беллуччи и Кассель встретились на съемках у старшей дочери. Фото

Бывшие супруги, актриса Моника Белуччи и актер Венсан Кассель, вместе присутствовали на съемках своей старшей дочери в Италии.

Старшая дочь актеров Венсана Касселя и актрисы Моники Белуччи 15-летняя Дева Кассель приняла участие в рекламных съемках для бренда Dolce&Gabbana, лицом которого является. Бекстейдж-снимками она поделилась 10 августа на своей странице в Instagram.

На обнародованных кадрах Дева Кассель запечатлена вместе со своими родителями и младшей сестрой Леони. Дочь актеров указала, что съемки проходили в Италии на озере Комо.

"Скоро будет рекламный ролик для Dolce&Gabbana. За кулисами съемок вместе со своей семьей", – подписала она фотографии.

Белуччи и Кассель прожили в браке с 1999-го по 2013 год. У пары есть две дочери – Дева (2004) и Леони (2010).

После развода с Белуччи Кассель женился на модели Тине Кунаки, которая младше него на 30 лет. У супругов есть годовалая дочь Амазони Кассель.

Белуччи после расставания с отцом своих дочерей не афиширует личную жизнь.