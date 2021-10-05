Экс-возлюбленный Тины Кароль Туриченко сделал предложение своей девушке

"Мы с Туриченко задумали важный сюрприз для его любимой", – сообщила она, выложив в сеть ролик, на котором артист сперва исполнил для своей избранницы песню.

Скриншот: mariyasolodar / Instagram

А после, встав на одно колено, сделал предложение, на которое Тарасова ответила согласием.

Скриншот: mariyasolodar / Instagram