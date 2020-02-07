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07 февраля, 2020
 
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"Эксперимент окончен". Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 76 лет

Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс не курит четвертый месяц подряд.

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Ричардс: Расставание с сигаретами было постепенным
Ричардс: Расставание с сигаретами было постепенным
Фото: ЕРА

76-летний британский гитарист и автор песен группы Rolling Stones Кит Ричардс в интервью Q104.3 заявил, что бросил курить.

По словам артиста, он не прикасался к сигаретам с октября прошлого года. В интервью Ричардс признался, что причиной расставания с многолетней привычкой стало желание начать вести здоровый образ жизни.

Он рассказал, что начал задумываться об этом год назад, когда празднование его 75-летнего юбилея превратилось в "одну длинную вечеринку". По словам гитариста, расставание с сигаретами было постепенным, но теперь "эксперимент окончен". 

Daily Mail пишет, это не первая попытка гедониста Ричардса распрощаться с сигаретами. Ранее он заявлял, что "бросить никотин намного сложнее, чем героин, потому что сигареты всегда рядом". 

По словам Ричардса, теперь у него осталось только два порока – "рок-н-ролл и бокал вина". 

Кит Ричардс родился в 1943 году в Великобритании. В 2010 году гитарист выпустил автобиографическую книгу "Жизнь", признавшись в наркозависимости и алкоголизме.

Теги: Rolling Stones, Кит Ричардс
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