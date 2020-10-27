EL Кравчук рассказал о будущем отцовстве

Украинский певец EL Кравчук признался, что в ближайшее время намерен порадовать поклонников новостью об отцовстве.

Украинский певец и актер EL Кравчук в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, что мечтает стать отцом.

"Хочу, но боюсь пока. Я не буду глубоко рассказывать о личных моментах, но я уже давно об этом думаю", – заявил он.

Он отметил, что воспитанием будущих детей будет заниматься самостоятельно.

"Моим родителям уже достаточно много лет, скорее, это все ляжет на мои плечи, нежели на плечи родителей. Ну я вот жду – в ближайшее время порадую, честное слово", – признался он.

EL Кравчук (настоящее имя – Андрей Остапенко) родился в 1977 году в Вильнюсе (Литва). В 1995 году он стал победителем международного фестиваля "Червона Рута". В 1997 году артист выпустил свой первый альбом "Ничей". Всего за годы музыкальной карьеры EL Кравчук записал пять альбомов.

Свою личную жизнь артист не афиширует.