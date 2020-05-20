Элис Купер посвятил ролик Don’t Give Up борьбе с COVID-19. Видео

Американский рок-певец Элис Купер на своем YouTube-канале выпустил клип на песню Don’t Give Up ("Не сдавайся"). Трек посвящен борьбе с COVID-19. "Эта песня о том, через что мы все прошли, и о том, как держать голову и бороться вместе. Это видео было бы невозможно без вас – и кто знает, возможно, вы в нем! И что бы вы ни делали – не сдавайтесь!" – призвал Купер. В ролике снялись фаны музыканта, играющие на инструментах. В клип включены более 20 тыс. фан-видео. Песня Don't Give Up войдет в грядущий альбом музыканта, релиз которого запланирован на 14 августа.

Купер: Эта песня о том, через что мы все прошли, и о том, как держать голову и бороться вместе

Скриншот: Official Alice Cooper / YouTube

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Видео: Official Alice Cooper / YouTube