"Эмма". Вышел трейлер экранизации романа Остин. Видео
На канале Universal Pictures UK в YouTube разместили трейлер фильма "Эмма" – экранизации романа английской писательницы Джейн Остин. Главная героиня — Эмма Вудхаус — талантливая сваха, которая свела не одну пару. Она однажды сватает свою подругу Гарриет викарию Элтону. Но тот влюбляется в саму сваху. Режиссер – Отем Де Уайлд. Роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Джонни Флинн, Джош О'Коннор, Билл Найи, Миа Гот. Мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года.
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