"Энола Холмс". Вышел трейлер сериала о сестре Шерлока Холмса. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили трейлер сериала "Энола Холмс". Главная героиня – сестра детектива Шерлока Холмса – персонажа серии романов английского писателя Артура Конан Дойля. Роль Энолы Холмс исполнила Милли Бобби Браун. По сюжету она приезжает в Лондон в поисках своей пропавшей матери. Девушка знакомится с молодым лордом и узнает, что он находится в опасности. Ей предстоит рассекретить заговор против своего нового приятеля. Роли исполнили Генри Кавилл, Сэм Клафлин, Хелена Бонем Картер. Режиссер – Гарри Бредбир. Сериал будет доступен на Netflix с 23 сентября.
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