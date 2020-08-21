Entrepreneur. Фаррелл Уильямс и Джей Зи выпустили клип. Видео
Американский рэпер Фаррелл Уильямс на своем YouTube-канале презентовал клип на трек Entrepreneur. Композицию он записал совместно с рэпером Джей Зи. Героями ролика стали известные афроамериканцы, среди которых музыкант Tyler, The Creator и актриса Исса Рей. "Эта песня о том, насколько тяжело, в принципе, быть предпринимателем в нашей стране. А тем более темнокожие люди сталкиваются с множеством системных недостатков и целенаправленных запретов. Как вы можете разжечь пожар или даже надеяться на то, что тлеющий уголь разожжет огонь, когда вы начинаете в невыгодном положении с точки зрения здравоохранения, образования и представительства?" – прокомментировал Фаррелл премьеру в интервью Time.
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