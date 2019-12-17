"Эра искусственного интеллекта". Опубликован трейлер документального сериала с Робертом Дауни – младшим. Видео
На канале YouTube Originals в YouTube разместили трейлер документального сериала "Эра искусственного интеллекта". Ведущий проекта – голливудский актер Роберт Дауни – младший. Проект расскажет историю появления искусственного интеллекта, путей его развития и влияния на мир и будущее. Сериал состоит из восьми эпизодов. Подписчики сервиса YouTube Premium смогут увидеть первые четыре серии сразу, для остальных пользователей будет доступен один эпизод в неделю. Премьера запланирована на 18 декабря.
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