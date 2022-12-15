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15 декабря, 2022
 
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"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие

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Луценко: Друзья, благодаря вашим поздравлениям первый день нового года жизни начался плодотворно
Луценко: Друзья, благодаря вашим поздравлениям первый день нового года жизни начался плодотворно
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который защищает Украину от российских оккупантов в составе батальона территориальной обороны, заявил, что первый день нового года его жизни оказался плодотворным. Об этом он написал 15 декабря в Facebook.

"Друзья, благодаря вашим поздравлениям первый день нового года жизни начался плодотворно. Корректировку украинской арты по позициям орков проводили прямо из окопов. В результате есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине. Слава ВСУ", – написал он.

Луценко 14 декабря исполнилось 58 лет.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/pfbid026MLBdxpoNCyoQxMybgit5N51d6zY2g2JGczWfD5iQ3gLtertnkq8MRKB8aVQVzSRl

Контекст:

В апреле Луценко в интервью Общественному рассказал, что на тот момент уже около двух недель был военнослужащим батальона теробороны в Николаевской области.

На своей странице в Facebook Луценко в декабре писал, что сейчас находится в районе Бахмута Донецкой области.

Теги: Юрий Луценко, война России против Украины
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