"Есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине". Юрий Луценко рассказал, как отпраздновал на фронте 58-летие

"Друзья, благодаря вашим поздравлениям первый день нового года жизни начался плодотворно. Корректировку украинской арты по позициям орков проводили прямо из окопов. В результате есть много свежих оркотрупов. Они уже не принесут зла Украине. Слава ВСУ", – написал он.

Луценко 14 декабря исполнилось 58 лет.

Контекст:

В апреле Луценко в интервью Общественному рассказал, что на тот момент уже около двух недель был военнослужащим батальона теробороны в Николаевской области.

На своей странице в Facebook Луценко в декабре писал, что сейчас находится в районе Бахмута Донецкой области.