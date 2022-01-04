  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития

"Она родилась с особенностями. Это не было сразу очевидным. К сожалению, после года были поставлены определенные диагнозы. Никогда ребенок не жил в пансионатах где-то за границей. Он всегда жил в доме. Да, это наш выбор с бывшим мужем. Мы, как родители, имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека. На то есть медицинские показания. Да, есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, но каждому – свое. Варя живет в абсолютном комфорте, она живет с родителями, с нянечкой, с бабушками, с братом, с племянницами", – заявила Светлана Бондарчук.

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Контекст:

Дочь Светланы и Федора Бондарчуков Варвара родилась в 1999 году. У нее есть родной старший брат Сергей (1991).

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. В сентябре 2019 года после четырех лет отношений режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой. 2 марта 2021 года у супругов родился сын Иван. Бондарчук старше второй жены на 21 год.

Светлана Бондарчук в августе 2020 года вышла замуж за российского фотографа и дизайнера Сергея Харченко. Супруг моложе Бондарчук на пять лет.