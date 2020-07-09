"Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне". Morgenshtern и Элджей выпустили клип на трек Cadillac об отдыхе россиян. Видео
Российские рэперы Morgenshtern и Элджей презентовали клип на совместную композицию Cadillac. Ролик разместили на YouTube-канале Morgenshtern. Режиссер клипа – Ян Боханович. В ролике показано, как отдыхают россияне. Герои ролика оставляют на пляже мусор, справляют нужду в море. "Эй, на жаре в июле сотни тысяч на море. Мы живем будто в говне, мы живем не по цене", – говорится в треке. В финале отдыхающие убирают мусор по инициативе "пляжного бомжа".
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