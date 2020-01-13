"Фарго". Вышел трейлер четвертого сезона сериала. Видео
На канале TV Promos в YouTube разместили трейлер четвертого сезона криминальной драмы "Фарго". Сериал снят по мотивам одноименного фильма братьев Коэн 1996 года. Действие проекта происходит в 1950-е годы. В центре сюжета две мафиозные группировки. Главы синдикатов решают обменяться своими старшими сыновьями, чтобы согласвать вопросы курирования поставки наркотиков и контрабанды. Когда внезапно умирает один из главарей, планы рушатся. Роли исполнили Крис Рок, Джек Хьюстон, Джейсон Шварцман. Премьера четвертого сезона "Фарго" запланирована на апрель 2020 года на стриминговом сервисе Hulu.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.