Feel Like I Do. Вин Дизель выпустил танцевальный трек. Аудио
На YouTube-канале Various Artists – Topic разместили композицию Feel Like I Do в исполнении голливудского актера, звезды франшизы "Форсаж" Вина Дизеля. "Так долго я обещал выпустить музыку… Я вдохновился вами и покинул зону комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что заставлю вас гордиться", – написал Дизель в Instagram. За несколько часов с момента публикации песню прослушали более 11 тыс. пользователей YouTube.
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