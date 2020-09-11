"Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Голливудский режиссер Вуди Аллен на своем YouTube-канале презентовал трейлер фильма "Фестиваль Рифкина". Роли исполнили Луи Гаррель, Джина Гершон, Кристоф Вальц, Елена Анайя, Стив Гуттенберг. По сюжету супружеская пара отправляется на кинофестиваль в Сан-Себастьяне (Испания), чтобы освежить отношения. В поездке супруги обретают новые влюбленности. Премьера фильма состоится 18 сентября на кинофестивале в Сан-Себастьяне – месте, где происходит действие фильма.
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