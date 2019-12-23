Финалист шоу "Голос країни" Рыбарчук записал трек с певицей Markelova. Аудио
Финалист шоу "Голос країни 8" Андрей Рыбарчук, занявший на проекте второе место, записал трек с украинской певицей Markelova. Аудио разместили на YouTube-канале исполнительницы. "Эта песня о глубинном отчаянии и о бесповоротности принятых решений, которые находятся за чертой предательства", – рассказала о песне певица. Она призналась, чо сама стала инициатором дуэта. "Андрей оказался очень близким мне по духу. Я решила написать ему. И вот мы объединились и создали нечто новое", – прокомментировала она сотрудничество. Сведением ремикса занимался саунд-продюсер Вадим Лисица.
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