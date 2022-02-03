"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку

Яма: Люблю, когда мы так близко друг к другу Фото: vladyama_official / Instagram

"Люблю, когда мы так близко друг к другу", – написал он.

На снимке Яма запечатлен босиком и в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело. Его жена – в брючном костюме. Позируя, хореограф положил ей руку на пятую точку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

"Обратила внимание на ваши стопы. Я, конечно, далеко не специалист. Но мне кажется, это ноги профессионального танцора! Фото – секс, конечно!" – прокомментировала подписчица vikusya605.