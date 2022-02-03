"Фото – секс, конечно!" Яма перед камерой потрогал жену за пятую точку

"Люблю, когда мы так близко друг к другу", – написал он.
На снимке Яма запечатлен босиком и в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело. Его жена – в брючном костюме. Позируя, хореограф положил ей руку на пятую точку.
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"Обратила внимание на ваши стопы. Я, конечно, далеко не специалист. Но мне кажется, это ноги профессионального танцора! Фото – секс, конечно!" – прокомментировала подписчица vikusya605.
Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.
В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.
Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).