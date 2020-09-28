Franchise. Трэвис Скотт, M.I.A. и Young Thug выпустили клип. Видео
Американский рэпер Трэвис Скотт на своем YouTube-канале представил клип на песню Franchise. Трек он записал вместе с другими американскими исполнителями: рэпером Young Thug и британской певицей M.I.A. Режиссер – сам Скотт. Съемки проходили в Великобритании и поместье баскетболиста Майкла Джордана в Чикаго. Клип показали в американских кинотеатрах IMAX перед показом фильма Кристофера Нолана "Тенет", саундтрек к которому записал Скотт.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.