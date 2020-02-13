"Французский диспетчер". Вышел трейлер фильма с Мюрреем, Суинтон, Дефо, Сейду. Видео
На YouTube-канале SearchlightPictures разместили трейлер фильма "Французский диспетчер". В основе сюжета – история французской редакции крупного американского журнала, прототипом которого является New Yorker. Действие ленты разворачивается в начале XX века в вымышленном городке во Франции. Режиссер – Уэс Андерсон. Роли исполнили Билл Мюррей, Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон, Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Эдриен Броуди, Уиллем Дефо, Леа Сейду, а также Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Сирша Ронан. Мировая премьера назначена на 24 июля 2020 года.
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