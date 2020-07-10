Фронтмен группы "Плач Єремії" Чубай сыграет камерный концерт в Caribbean Club

Фронтмен группы "Плач Єремі́ї" Тарас Чубай сыграет концерт для 100 человек.

Основатель и лидер украинской группы "Плач Єремії" Тарас Чубай 1 августа даст сольный концерт в Киеве. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert Hall, в котором состоится мероприятие.

Концерт пройдет в камерном формате. В зале будет возможность разместить только 100 человек в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. В концертную программу Чубай включит самые известные свои композиции.

"Гарантирую широкий спектр музыкально-поэтических переживаний: от глубоких медитаций до неземных наслаждений. Также достану из ящичков несколько сюрпризов, а в конце споем вместе то, что вы любите больше всего. Моя гитара и голос к вашим услугам!" – рассказал музыкант.

1 августа Чубай впервые за историю своих концертов в Caribbean Club выступит без группы.

Приобрести билеты на концерт можно ЗДЕСЬ.

Группа "Плач Єремії" была основана в 1990 году во Львове. Самая известная песня из репертуара коллектива – "Лиш вона".